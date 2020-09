Futsal Biella vince la Coppa Città di Biella 2020 FOTOGALLERY

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, domenica 13 settembre nella bellissima cornice del PalaPajetta di Biella, la coppa città di Biella edizione 2020 organizzata dalla Federazione Italiana Football Sala con la collaborazione dell’associazione Top Five Biella col patrocinio della città di Biella.



Alla manifestazione hanno preso parte sei formazioni che hanno disputato un pomeriggio di gare molto intense, giocate con la massima correttezza ed entusiasmo con i seguenti risultati.



Gara 1A: Futsal Biella vs Thursday Night Boys 0-1



Gara 1B: Pizzeria Il Tramonto vs Futsal Team 1-2



Gara 2A: Thursday Night Boys vs Sporting Club Cossato 3-1



Gara 2B: Futsal Team vs Biella C5 0-0



Gara 3A: Futsal Biella vs Sporting Club Cossato 7-2



Gara 3B: Pizzeria Il Tramonto vs Biella C5 0-2



Ore 17.30 Finale 5/6: Sporting Club Cossato vs Pizzeria Il tramonto 0-



Ore 18.05 semifinale 1: Thursday Night Boys vs Futsal Team 0-2



Ore 18.40 semifinale 2: Biella C5 vs Futsal Biella 2-3



Ore 19.15 finale 3/4: Thursday Night Boys vs Biella C5 1-0



Ore 19.50 finale 1/2: Futsal Team vs Futsal Biella 1-2



Il torneo è stato preludio al prossimo campionato invernale in partenza la seconda settimana di ottobre che vedrà coinvolte le società del Biellese e del Piemonte orientale.



La FIFS ringrazia sentitamente il proprio delegato di Biella Emanuele Milan, oltre agli arbitri Alessandro Chinelli, Franco Gasparo e Antonio Talarico. Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale della città di Biella che ha supportato la manifestazione.