Chiavazzese '75, la promessa Defabian Ciarletti alla corte di mister Pertel

L’A.P.D. Chiavazzese ‘75 comunica di aver prelevato ufficialmente dall’A.S.D. La Biellese il giovane centrocampista, classe 2003, Giacomo Defabian Ciarletti. Giacomo è un vero talento: dotato di tecnica sopraffina, visione di gioco eccezionale ed intelligenza tattica abbondantemente sopra la media nonostante la giovanissima età. Questa ultima sua caratteristica ne fa di lui un calciatore adattabile in qualsiasi ruolo offensivo, dal centrocampo all’attacco. I “mezzi” per fare bene ci sono e il suo futuro non può che essere brillante.

GIACOMO DEFABIAN CIARLETTI

Data di nascita: 14/04/2003Ruolo: centrocampista/attaccante

Provenienza: A.S.D. La Biellese

Le parole di Giacomo Ciarletti, nuovo giocatore blu-cremisi: “Non posso che ringraziare la dirigenza della Chiavazzese per avermi dato questa immensa opportunità di giocare già a 17 anni in Promozione e con ragazzi più grandi di me. Fin da subito, sia con il mister, con lo staff e con i miei nuovi compagni mi sono trovato veramente bene perché qui si respira “aria familiare” e ti fanno subito sentire a “casa”. Sono sicuro che farò e faremo molto bene questa stagione. Forza Chiavazza!”