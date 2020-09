Biella Corse, tutti i risultati del rally Città di Torino

Hanno quasi tutti portato a termine la gara gli equipaggi Biella Corse al via del 35° Rally Città di Torino, che si è corso questo fine settimana in Piemonte.

Rally Città di Torino Bene Elvis Grosso e Andrea Nardini, al via con una Skoda Fabia R5, che hanno chiuso la gara al 25° posto assoluto, sedicesimi di gruppo R e dodicesimi della classe R5. Bella prova anche per Marco Puddu e Ornella Blanco Malerba che, con la loro Peugeot 306 RS (una vettura praticamente stradale), hanno concluso all’81° posto assoluto, sesti di gruppo RS e quinti della classe Racing Start 2000. Poco più dietro è giunto al traguardo anche il navigatore Biella Corse Ilvo Rosso, che ha corso al fianco di Roberto Totino su di una Renault Clio N3.

Si sono piazzati al 98° posto assoluto, ventinovesimi di gruppo N e decimi della classe N3. Niente da fare invece per Roberto Gobbin e Stefano Bruno Franco, fermati da un guasto meccanico alla loro Fiat 124 Abarth RGT nelle primissime fase della gara. Gara sfortunata anche per il navigatore Biella Corse Simone Bottega, al via nel Rally Storico con il pilota Luca Prina su Porsche 911 Carrera GTS 4. Si sono ritirati prima della quarta prova, quand’erano in ottava posizione assoluta. Il programma Biella Corse “Ci aspetta un periodo di intensa attività” racconta il “team manager” di Biella Corse, Alberto Negri.

“In programma abbiamo innanzitutto il 37° Rally Città di Bassano (25/26 settembre), a cui parteciperanno De Tommaso-Bernardi e Guerra-Salinetti, su Skoda Fabia. Guerra sarà poi anche al via del 67° Rally di Sanremo (1/3 ottobre), stesso weekend del 27° Rally del Rubinetto (3/4 ottobre). Poi ci sarà il Due Valli, a Verona (22/24 ottobre) e infine il 38° Trofeo ACI Como (6/7 novembre). E speriamo che questo 2020, oltre a tutti i problemi che ci ha dato, ci regali anche qualche soddisfazione!”