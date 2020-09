Scuola, Gabriella Bessone: "Dopo il lockdown siamo diventati tutti un po’ più forti e anche migliori"

Lettera di auguri di inizio anno scolastico dell'assessore all'istruzione del comune di Biella, Gabriella Bessone. "Gentilissimi, mai come quest’anno gli auguri di buon inizio per l’attività scolastica che vi attende, sono così sentiti e affettuosi. L’anno scolastico conclusosi a giugno , tra sospensioni e didattica a distanza, tra disservizi e innovazioni, è stato il più “infelice” di cui abbiamo memoria, ma anche quello che ricorderemo nel tempo e che racconteranno i libri di storia. Ai dirigenti, agli insegnanti, al personale amministrativo, agli studenti e ai genitori, va il ringraziamento per l’impegno, la pazienza, la passione e la speranza che ci avete messo affinché tutto procedesse per il meglio e l’anno scolastico si concludesse con dignità e il giusto riconoscimento.

L’emergenza Covid ci ha tutti un po’ cambiati e ci ha costretti a vedere e a rivedere alcune priorità, sia come cittadini che come Amministratori pubblici. Tra le priorità della ripartenza post covid è assolutamente indispensabile coinvolgere direttamente e, se possibile, ancora di più, gli studenti e le famiglie richiamando tutti al comune senso di responsabilità rispetto a questa nuova fase che ci attende, dove i comportamenti di ciascuno si rifletteranno sul funzionamento e il buon andamento della scuola. E’ interesse di tutti che la scuola possa ripartire in sicurezza e possa garantire a tutti il diritto allo studio e alla socialità per l’intera durata dell’anno scolastico. Molte cose in seguito dell’emergenza sanitaria non saranno più le stesse: occorrerà gradualmente rispendere confidenza con lo studio e familiarizzare con le misure di distanziamento sociale, evitando condotte pregiudizievoli per sé e per gli altri.

Sono certa però che questi mesi di lockdown ci hanno insegnato ad adattarci e ad assumere nuove forme, siamo diventati tutti un po’ più forti e anche un po’ migliori, abbiamo imparato la resilienza e di questo apprendimento dobbiamo farne tesoro. Con queste poche righe auguro a tutti Voi - dirigenti, docenti, studenti e personale della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado della città di Biella e al CPIA - anche a nome della Giunta comunale, i più sinceri auguri di buon lavoro per l'inizio di questo nuovo anno scolastico. Un pensiero speciale ai più piccoli che affrontano il loro primo giorno di scuola in presenza, con emozione e trepidazione.

A loro augurio che l’inizio del nuovo anno scolastico sia una esperienza appassionante e ricca di soddisfazioni. Desidero infine ringraziare i Dirigenti Scolastici, per l’impegno profuso in questi mesi frenetici e incerti, per la dedizione con cui hanno presenziato sempre, durante l’estate, agli incontri di programmazione organizzati per la ripresa delle attività, rinunciando anche alle ferie e sempre con spirito costruttivo e proficuo. Grazie per le enormi responsabilità di cui vi fate carico affinché la scuola funzioni al meglio e per la professionalità e la competenza che in questo primo anno di mandato ho potuto verificare personalmente. Buon Anno Scolastico a tutti".