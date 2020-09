Roberto Pella (FI): "Buon anno scolastico agli alunni. Carenze e difficoltà da colmare al più presto"

"Rivolgo un messaggio di bentornati a scuola a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che oggi riprendono le loro attività didattiche: la scuola é il luogo dove disegnare un futuro a colori e imparare a costruire nuove opportunità, la prima comunità di vita in cui agire con consapevolezza e autonomia. All'augurio voglio associare anche il ringraziamento a comuni, dirigenti scolastici e sanitari, docenti, personale ATA, collaboratori e famiglie: insieme é stato fatto un lavoro instancabile e immenso che oggi, in molte scuole d'Italia, ha dato i suoi frutti nei sorrisi e nella gioia degli alunni che abbiamo potuto vedere rientrare, nonostante le tante inadeguatezze e incertezze. Un messaggio di ottimismo e incoraggiamento é stato espresso anche dal Presidente Silvio Berlusconi, nel suo primo messaggio dopo le dimissioni ospedaliere, non disgiunto dalla raccomandazione di tenere alta l'attenzione e il senso di responsabilità di ciascuno per la salvaguardia della salute dei cittadini del nostro Paese. Le forti carenze e difficoltà che permangono andranno colmate al più presto.

I sindaci hanno sottolineato in ogni sede di confronto negli ultimi mesi, così come i presidi, quali fossero: basti pensare che solo da pochi giorni si é potuto ottenere il superamento del dl dignità per i tempi determinati del personale della scuola, destinati anche agli alunni disabili. E poi le risorse per gli arredi, banchi e mascherine praticamente sono stati solo annunciati, i trasporti, la sanificazione, le palestre scolastiche, gli affitti e i noleggi di spazi modulari da destinare a nuove aule. Si aspettano ancora le risorse: i Comuni avevano chiesto 300 milioni, ne sono arrivati 70. Continueremo a monitorare affinché tutto il sistema scuola sia messo a norma con la massima attenzione e celerità per non vanificare lo sforzo che é stato fatto finora: i ragazzi hanno molto sofferto questo periodo ma allo stesso tempo sono stati molto responsabili, ora spetta a noi garantire loro una ripresa al massimo delle potenzialità senza ulteriori confusioni e incertezze".

Questo il messaggio agli studenti dell'on. Roberto Pella - Forza Italia Capogruppo Commissione Bicamerale per le Questioni Regionali Componente Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione Responsabile Nazionale Enti Locali Nord Forza Italia