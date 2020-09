Referendum, le ragioni del sì e del no in videoconferenza con Ucid Biella

Il referendum sul taglio dei parlamentari è alle porte. Per questo Ucid Biella, l'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, ha organizzato una videoconferenza dal titolo “Il referendum sul taglio dei parlamentari: le ragioni del no, le ragioni del sì”. L'iniziativa biellese ha trovato viva condivisione nell'associazione regionale, tanto che la sezione di Torino ha voluto unirsi per fare un evento comune insieme al suo presidente Alberto Carpinetti.

L'appuntamento è fissato per martedì 15 settembre alle 21. In videoconferenza, dibatteranno sul tema gli avvocati Gianluca Susta e Andrea Conz, insieme al Capogruppo 5 Stelle regionale Sean Sacco. Il panel è costituito da personalità come Gianluca Susta, di lunga esperienza politica come senatore ed eurodeputato, Andrea Conz, docente universitario esperto in diritto pubblico e costituzionale e Sean, rappresentante di una parte politica stimolatrice della riforma.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il gruppo regionale Piemonte Valle d’Aosta e con il suo presidente Paolo Porrino, estesa a tutte le sezioni del Piemonte. E' possibile partecipare all'evento via web tramite la piattaforma Google Meet accedendo al link https://meet.google.com/nta-qxve-reg o via telefono chiamando il numero 02 8732 3680 e digitando il pin 568 611 050#.