Prenota la vacanza ma con la carta di credito della sua ex compagna: denunciato

Dopo tanto lavoro qualche giorno di vacanza è certamente meritato, l'importante è che la carta di credito per pagare non sia quella intestata all'ex. È la disavventura capitata ad una donna residente nel vercellese che, controllando periodicamente il proprio conto, ha scoperto un pagamento che sicuramente non aveva fatto: una vacanza in una bella località prenotata su internet.

Solitamente ci si ricorda molto bene se si sta per partire ma non era proprio questo il caso. Ha denunciato immediatamente il fatto al comando dei Carabinieri di Biella che. In breve tempo, sono riusciti risaliti al responsabile: l'ex fidanzato della donna.

L'uomo, un 37enne biellese, aveva ancora i dati della carta di credito della ex memorizzati sul telefono e ultimando i procedimenti di prenotazione su un noto sito internet, non ha utilizzato la propria carta di credito. Intenzionale o meno che sia. Il fatto denunciato ha comportato che l'uomo dovrà ora rispondere di indebito utilizzo di carte di credito.