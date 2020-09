Esce di casa e non fa più rientro, scattano le ricerche di un 80enne di Mottalciata

Si allontana da casa e non fa più rientro. Sono in corso da ieri sera, 13 settembre, le ricerche di Eligio Piras, 80enne di Mottalciata che intorno alle 9,30 di ieri mattina è uscito di casa senza più tornare. L'ipotesi più accreditata porta ad un allontanamento dall'abitazione in bicicletta.

Al momento, la nottata di ricerche da parte di Vigili del Fuoco e Carabinieri ha dato esito negativo. Le operazioni proseguono senza sosta, con l'unità di comando locale del 115 posizionata nei pressi del comune di Mottalciata.