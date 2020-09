Scuola, Biella: La ripartenza negli Istituti superiori FOTO

Anche negli Istituti superiori della città sono ricominciate le lezioni. Questa mattina, 14 settembre, gli studenti biellesi sono rientrati nelle loro scuole dopo mesi di lockdown. Non si può dire che abbiano ripreso con la solita routine, viste le norme in vigore, ma perlomeno hanno potuto rivedere compagni e insegnanti di persona e non più dentro ad uno schermo. Le modalità di svolgimento delle lezioni variano per ogni istituto in base ad esigenze e disponibilità, ma la sicurezza e il rispetto delle norme sono le priorità che accomunano i dirigenti delle scuole di secondo grado biellesi. Non resta che augurare agli studenti un anno pieno di soddisfazioni e risultati nonostante la particolare situazione di difficoltà che tutti stiamo vivendo.