DocBimbi alla Brughiera e dintorni, ecco il programma del prossimo weekend

Il DocBi propone per domenica 20 settembre l’appuntamento annuale di DocBimbi, le semplici passeggiate alla scoperta del Biellese, con itinerari pensati per famiglie con bambini, i quali potranno trascorrere alcune ore in compagnia e conoscere, giocando, nuovi e semplici aspetti del territorio in cui vivono, con l’aiuto di qualificati accompagnatori e animatori. L’evento di sabato proporrà ai partecipanti una visita a “Valdilana: Brughiera e dintorni".

Ci si ritrova alle ore 15:30 presso il santuario della Brughiera a Valdilana. Alle ore 15,45 è previsto l’inizio della passeggiata verso la frazione Barbato, con la visita al piccolo Museo della Transumanza e della cultura alpina, allestito da alcuni anni nella frazione di Trivero che vanta la più antica tradizione pastorale. Terminata la visita si scenderà alla frazione Bulliana per poi risalire al santuario lungo la mulattiera costellata dalle stazioni di una bella Via Crucis. Giunti al santuario della Brughiera, si illustrerà la storia del luogo e si visiteranno le due chiese: la piccola e più antica risalente al XVI secolo e la più ampia costruita nel corso del XVII secolo.

All’interno delle due chiese sono conservate numerose e pregevoli opere d’arte. I genitori saranno accompagnati da Marcello Vaudano e Giovanni Vachino, mentre i bambini potranno passeggiare e giocare con gli animatori nei prati e nei boschi circostanti al santuario. Alle ore 17,30 nello spazio antistante il santuario, merenda gratuita per tutti a base di pane e miele biellese e succhi di frutta biologica. In caso di maltempo si svolgerà una visita più breve al santuario e alla casa museo. L’evento è organizzato in collaborazione con l'Associazione Biellese Apicoltori. L'escursione è gratuita, compresa la merenda.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid. È consigliata la prenotazione. Per info e prenotazioni: 338.7197717.