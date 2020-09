Cerrione, inizia la scuola: Ecco tutti gli orari e i servizi

È lunedì 14 settembre e anche a Cerrione bambini e ragazzi hanno iniziato la scuola dopo lunghi mesi di didattica online. Per le scuole primarie, l'orario di entrata è previsto per le 8,20/8,30. I genitori sono pregati di parcheggiare in piazza Banino o nel parcheggio in via Monte Bianco, di fianco alla pista ciclabile. In occasione del primo giorno, gli alunni sono entrati nell'Istituto muniti di mascherina, mentre gli studenti di prima elementare hanno incontrato e conosciuto i docenti all'esterno della struttura. Il servizio mensa, così come lo scuolabus, sono già attivi da oggi. L'uscita per gli studenti che rincaseranno in bus avverrà alle 16,20 mentre gli altri alunni usciranno alle 16,30. Da domani, 15 settembre, si partirà anche con il servizio pre scuola dalle 7,30 alle 8,20. Il costo del pre scuola è a carico del Comune ed è consentito ai ragazzi i cui genitori risultano entrambi impegnati nel lavoro.

Per quanto riguarda la scuola dell'Infanzia, fino a venerdì 18 settembre l'ingresso è previsto dalle 7,45 alle 9 mentre l'uscita è fissata per le 13. Da lunedì 21 settembre invece, l'ingresso avverrà sempre nella stessa fascia orario ma l'uscita è prevista per le 16. Il servizio post scuola inizierà il 21 dalle 16 alle 17,30 ed è rivolto solo ai bambini con entrambi i genitori impegnati al lavoro. Anche in questo caso, il costo del servizio è a carico del comune.

"Con questo comunicato - commenta il sindaco Anna Maria Zerbola - vogliamo rivolgerci soprattutto ai genitori dei ragazzi che domani (oggi 14 settembre, ndr) rientreranno a scuola. Abbiamo lavorato con la Preside, con Don Angelo, con i dipendenti del nostro Comune, con gli insegnanti ed il personale Ata in modo collettivo e collaborativo affinché i nostri ragazzi tornino a scuola in sicurezza e serenità".

Infine, per quanto riguarda la scuola secondaria di Primo Grado, le prime saranno ospitate nell'edificio scolastico di Via Adua, le lezioni inizieranno alle 8,02 e termineranno alle 13,56. Le seconde e le terze saranno invece ospitate in centro a Vergnasco: nel teatro Parrocchiale la seconda, nella sala Don Bombelli la terza. "Grazie a tutti i genitori e ai docenti - conclude Zerbola - e un ringraziamento particolare alle insegnanti per la loro disponibilità nel gestire l'orario".