Ponderano, minoranza: "Scuole al via ma senza servizi pre e post"

"Ci siamo, oggi iniziano le scuole! Un diritto, quello all’istruzione, che va tutelato e protetto anche e soprattutto in questo periodo di pandemia. Dal gruppo consiliare Ponderano Merita giunge l’augurio di un buon inizio a tutti i ragazzi e alle loro famiglie. A Ponderano però, a differenza di quanto accade in diversi comuni del Biellese, all’orizzonte si prospetta qualche disagio in più non essendo stato attivato il servizio di pre e post scuola.

Il primo giorno di scuola a Ponderano giunge con poche informazioni e soprattutto con poche certezze per le famiglie su un servizio comunale di grande importanza per la loro organizzazione. Viviamo sicuramente in un momento difficile ma il tempo per pensare a soluzioni non è mancato. Per questo non ci si può improvvisare con azioni dell’ultimo minuto. E’ stata quindi depositata un’interrogazione per conoscere con chiarezza le intenzioni dell’Amministrazione, i tempi di attivazione del servizio, delle misure e risorse messe in campo, nella speranza di ricevere puntuali e soddisfacenti risposte".