Referendum 20-21 settembre, a Vigliano voto domiciliare per elettori in isolamento Covid-19

Per esprimere il proprio voto nelle consultazioni referendarie del 20-21 settembre 2020, il comune di Vigliano Biellese comunica che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 dovranno far pervenire la prescritta dichiarazione attestante la volontà di esercitare il diritto di voto presso il proprio domicilio tra il giorno 10 e il giorno 15 settembre 2020 utilizzando il modulo in allegato, allegando copia di un documento d'identità e il certificato di un funzionario medico designato dall'ASL di competenza attestante l'esistenza delle condizioni prescritte in data non anteriore al 6 settembre 2020 all'indirizzo e-mail protocollo@vigliano.info oppure demografico@vigliano.info oppure concordando telefonicamente le modalità con l'ufficio elettorale comunale (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, tel. 015512041).