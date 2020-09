Portula non dimentica: inaugurazione di un monumento ai caduti

Domenica 20 settembre rappresenterà, per il comune di Portula, un momento di raccoglimento rivolto a chi ha combattuto per il nostro paese, lasciando anche la propria vita sul campo di battaglia, durante la Prima Guerra Mondiale. I morti della Grande Guerra verranno onorati con una Santa Messa alle ore 9 seguita da una benedizione della Corona in onore dei Caduti.

Poi, ci sarà un intervento del sindaco Fabrizio Calcia Ros e successivamente la dottoressa Tiziana Carbonati, restauratrice del monumento in questione, presenterà la storia della statua stessa e come è avvenuto il suo restauro. Inoltre, la cerimonia sarà accompagnata dal Corpo Musicale di Portula, diretto dal maestro Claudio De Mario.