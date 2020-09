Premi Panathlon Junior, ecco i vincitori del 2019

Cerimonia di consegna dei Premi Panathlon Junior. Il club di servizio sportivo della città ha mantenuto la promessa fatta on line ai giovani campioni lanieri con il presidente Luca Monteleone che ha presentato i vincitori del 2019. Premiati Axel Aglietti Zampalla per il karate, Federica Donetti per il tiro a segno, Martina Guerra per l’equitazione, Camilla Marzanati per il ciclismo. Riconoscimento anche alla Pralino nuoto per i successi di squadra dei giovani atleti del pinnato.

Nel corso della serata, intervento della psicologa Paola Piola che ha raccontato il papà Silvio, campione di un calcio che non c’è più ma riuscì a far innamorare una nazione a questo sport. Paola Piola ha presentato il suo progetto per le scuole “Il mio pallone: sport, educazione, cittadinanza” che si propone di affrontare temi importanti nello sviluppo di una adolescente ma sensibili anche per gli adulti che stanno accanto: dai genitori agli allenatori, dai dirigenti agli insegnanti. E come riferimento non poteva non esserci Silvio Piola, scomposto, sezionato, studiato dalla figlia per far comprendere l’insieme di un’eccellenza sportiva certo ma soprattutto di uomo.