Dal Nord Ovest – Cade con la mountain bike, grave una donna

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono da poco intervenuti presso il Bike Park di Viola Saint Gree dove una donna ha avuto un grave incidente in discesa con la mountain bike. I tecnici della Stazione di Mondovì sono stati chiamati a supporto dell'eliambulanza 118 per aiutare l'equipe a bordo con le operazioni di stabilizzazione e recupero della donna, classificata come codice rosso.