Dal Nord Ovest – Alpinista precipita in un crepaccio sulla via delle Grandes Jorasses

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano sulla via normale delle Grandes Jorasses (Monte Bianco) per un alpinista caduto in un crepaccio. L'incidente è avvenuto a quota 3900 metri. L'alpinista, probabilmente, procedeva con un compagno di scalata in prossimità della vetta, quando, verosimilmente, è scivolato per un centinaio di metri cadendo, poi, nel crepaccio.

L'incidente è stato visto da un altro alpinista, che ha dato l'allarme. Il corpo senza vita dell'alpinista è stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano e le operazioni di identificazione sono affidate al Sagf. Il compagno è stato recuperato illeso.