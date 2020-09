Valdengo piange Paolo Tumiatti, il cordoglio del sindaco Pella: “Serio e capace, innamorato del suo paese”

La comunità di Valdengo è in lutto per la morte di Paolo Tumiatti a soli 61 anni. Un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto questa mattina l'intera paese.

Una vita spesa al servizio del Comune come sottolinea rattristato il sindaco Roberto Pella: “Siamo tutti sconvolti nell'apprendere questa triste notizia. Paolo era una persona che ci é stata accanto in amministrazione comunale: come assessore nella giunta Gronda rivestendo anche la carica di vice sindaco, come assessore nella passata legislatura e infine come presidente del consiglio comunale dal 2019 a oggi. Ruoli che ha sempre svolto con passione, dedizione, massimo garbo e rispetto dell'istituzione. Per la nostra amministrazione comunale di Valdengo Paolo ha rappresentato un punto di riferimento: sempre presente, attento e felice di servire la sua comunità, allo stesso tempo innamorato e dedito alla sua meravigliosa famiglia e alla sua professione. Oggi é un giorno molto triste per la nostra comunità, che si stringe intorno alla moglie e alla figlia di Paolo con affetto e vicinanza. Caro Paolo, ci mancherai molto, che la terra ti sia lieve”.

Al dolore della famiglia si stringe la giunta e l'intero consiglio comunale di Valdengo. L'estremo saluto avrà luogo a Valdengo mercoledì 16 settembre, alle 10, nella Sala del Commiato Bonino. Da lì la salma proseguirà per il Tempio Crematorio.