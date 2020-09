Scontro auto-moto a Pray, centauro trasportato a Novara con l'elisoccorso

È stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Novara il motociclista rimasto coinvolto nella prima serata di ieri, 12 settembre, in un scontro con un'auto, in via Biella, a Pray. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, che è al vaglio degli agenti di Polizia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118.

Il centauro è stato immediatamente caricato sull'elisoccorso e ricoverato al nosocomio di Novara. Le sue condizioni di salute non sono note ma si parla di una prognosi di circa 30 giorni. Il conducente dell'auto, invece, è rimasto indenne nell'impatto.