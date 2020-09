Magnano, sbuca capriolo sulla strada: giovane si scontra nella notte

Sabato nero per le strade biellesi. Ieri sera, 12 settembre, un giovane alla guida è rimasto coinvolto in un sinistro stradale autonomo nel territorio di Magnano. A causare l'incidente un capriolo sbucato all'improvviso sulla carreggiata. L'impatto è stato inevitabile e il mezzo ha riportato vistosi danni nella parte anteriore; l'animale, invece, è riuscito ad allontanarsi nella boscaglia limitrofa. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.