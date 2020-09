Aggiornamenti dalla frana sulla Provinciale per Bielmonte, chiusa la strada FOTO

Aggiornamento ore 19.28

Chiude la strada provinciale per Bielmonte, all'altezza dell'Istituto Alberghiero, in località Caulera. La decisione è arrivata poco fa dopo che alcuni blocchi di roccia si sono staccati dalla parete, precipitando a terra e occupando parte della carreggiata. “Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone e auto” spiega al telefono il sindaco Mario Carli, intervenuto sul posto insieme al personale della Provincia, ai Carabinieri e alla Polizia locale di Valdilana. Domani, si procederà alla messa in sicurezza della parete interessata dalla frana.

Ore 18.19

Disagi alla viabilità e rallentamenti per una frana verificatasi poco fa sulla Provinciale per Bielmonte, nel territorio di Valdilana. Alcuni blocchi di roccia si sono staccati dalla parete, precipitando a terra e occupando parte della carreggiata. Al momento non risultano auto coinvolte. La frana si è verificata nei pressi della chiesetta alpina salendo per Bielmonte. Il traffico procede a passo d'uomo e il sindaco Mario Carli si sta portando sul posto. Seguiranno aggiornamenti.