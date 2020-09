Biella, cavo sporge verso la strada: cittadini lanciano l'allarme

Intervento serale dei Vigili del Fuoco a Cossila San Grato per un cavo fuoriuscito dal proprio palo di legno ed estremamente pericoloso per la viabilità, specialmente se in presenza di camion e pullman. A segnalarlo alcuni cittadini nel corso della giornata di ieri, 12 settembre. Le squadre hanno raggiunto la zona e messo in sicurezza l'area.