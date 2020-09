Ilio Burruni, pittore sardo nel concorso per bambini “Copiami a modo tuo”

È stata prorogata a giovedì 24 settembre la data di consegna delle opere partecipanti a “Copiami a modo tuo”, concorso a premi per bambini della Quarta elementare (anno scolastico 2019-2020) dedicato alla copia e all’interpretazione di un autoritratto dell’artista Ilio Burruni (Ghilarza (Oristano) 1917 – Bioglio (Biella) 2016).

L’iniziativa nasce dal desiderio di supplire al rinvio, causato dall’emergenza sanitaria, della Mostra che avrebbe dovuto essere allestita ad Alghero presso il Museo ”Casa Manno”. Si prefigge, pertanto, lo stesso obiettivo, quello di ricordare il maestro sardo, avvicinando i bambini alla pittura e al disegno, discipline talvolta non abbastanza valorizzate nella scuola, sebbene presenti nei programmi ministeriali.

Alle adesioni già giunte dal Biellese, si sommano quelle pervenute da Alghero e dell’Istituto Comprensivo "Antonio Gramsci" + "Gianni Rodari" di Sestu (Cagliari) che, con le insegnanti di riferimento M. Pina Pala e M. Alessandra Pisano, partecipano con 23 bambini delle classi 4°A e 4°B.

Nel mese di Ottobre, è prevista una prima esposizione a Palazzo Paolotti, a Gattinara, in occasione della premiazione del concorso. Successivamente, le opere dei piccoli artisti verranno presentate nel comune di Verrone.

“La speranza - affermano i familiari - è che l’esperienza sia positiva per tutti i bambini e che l’amore per il disegno e la pittura, che hanno illuminato e reso felice la vita del pittore sardo e giramondo Ilio Burruni, sia contagioso e, chissà… , susciti in qualcuno il desiderio di dedicarsi all’Arte”.

Locandina e Bando del concorso, notizie, immagini e persino una fiaba di Franco Marengo e due poesie di Anna Turotti e di Rutelea Hilton sono disponibili sul sito dell’Associazione Maresca, che invitiamo a visitare: http://apsmaresca.wixsite.com/apsmarescaonlus