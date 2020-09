Il drive in a Biella fa sold out, film d'autore e grande entusiasmo a Piazza Falcone FOTO

“Siamo contenti: abbiamo accolto circa 400 persone, che era la capienza massima, e tutto si è svolto in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti. L'obiettivo era portare qualcosa di diverso a Biella visto il momento di emergenza e ci siamo riusciti”. Pienamente soddisfatta la presidente di BI young Federica Bazzani che promuove a pieni voti il Drive In, andato in scena a Piazza Falcone nelle serate di venerdì 11 e sabato 12 settembre.

Una manifestazione particolarmente apprezzata e capace di abbracciare diverse fasce d'età: dagli adolescenti, passando ai giovani e alle famiglie, fino ad arrivare agli anziani. Due i titoli in programma: Grand Budapest Hotel e L'attimo fuggente. Due classici del cinema che hanno saputo conquistare il gradimento del pubblico biellese. “Abbiamo ricevuto molti messaggi di approvazione per l'idea e per come è stata organizzata concretamente – prosegue Bazzani - Ringrazio il Comune, il sindaco Corradino che ci ha dato una grossa mano, l'assessore Greggio e il consigliere Ercoli per il supporto, e tutti gli sponsor”.

Pollici in alto anche dal capogruppo della Lega a Palazzo Oropa: “Ringrazio gli uffici del Comune per il lavoro svolto in questi giorni. Si è fatto molto in poco tempo e non era facile organizzare un evento simile in una location inedita, come Piazza Falcone, seguendo alla lettera le norme anti-covid. Un plauso agli organizzatori di BI young che hanno garantito l'ordine, smontato e rimontato in poche ore visto che c'era di mezzo il mercato. E stanotte, alle due, era già stato tutto ripulito perfettamente. Ringrazio per la presenza e il supporto le forze dell'ordine, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, i volontari e gli steward”.