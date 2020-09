Tour nelle scuole biellesi, Marcianò (IIS Q. Sella): "Ripartire con cautela ma anche ottimismo" VIDEO

Si conclude il tour di Newsbiella nelle scuole biellesi in vista della riapertura di lunedì 14 settembre. Ad essere intervistato il preside dell'IIS Q. Sella Giovanni Marcianò, che spiega le linee guida che studenti e insegnanti dovranno rispettare tra i banchi. "Ci saranno 10 ingressi tra le due sedi e, diversamente dagli scorsi anni, ogni classe avrà la sua aula - spiega il preside - in modo da svolgere le lezioni in tutta sicurezza".

Dopo aver esposto nel dettaglio tutti i provvedimenti che dovranno essere messi in atto, il preside ha incoraggiato gli studenti e le loro famiglie a rispettare le normative anche all'esterno dell'Istituto scolastico. "L'ottimismo razionale ci guida - conclude Marcianò -. Dico noi perché il dirigente rappresenta la scuola, il sistema scolastico e da soli non ci si salva: o insieme o non si riesce".



Di seguito l'intervista completa: