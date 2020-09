Torino saluta Biella, ringraziamenti e foto ricordo del Gallo Belotti con i prodotti tipici locali

Venerdì sera il Torino ha salutato la Città di Biella e la location del Relais Santo Stefano di Sandigliano dopo tre giorni di mini-ritiro. Un evento che ha creato grande entusiasmo, soprattutto nella prima seduta di allenamento, e nuove sinergie e amicizie tra l’amministrazione comunale il Torino e La Biellese.

Purtroppo l’appuntamento ha dovuto convivere con le difficoltà sanitarie che stanno coinvolgendo tutto il mondo dello sport e non solo. Prima di ritornare a Torino, per i granata c’è stata occasione di condividere dei momenti ufficiali dedicati alla città. Foto ricordo speciale per il bomber Andrea Belotti con una selezione di prodotti tipici gastronomici tutti rigorosamente made in Biella e per il direttore dell’area tecnica Davide Vagnati che ha voluto onorare la memoria dello storico capitano della Biellese Lorenzo Mazzia.

A Davide Vagnati l’amministrazione ha voluto donare una maglia ricordo della Biellese, con i loghi della Biellese, della Città di Biella, del Torino e il numero 70 sulle spalle, ovvero il numero di presenze del dirigente granata con la maglia della Biella. Le parole del direttore del Torino F.C. Davide Vagnati: «Ringrazio tutta la Città di Biella e la giunta comunale in special modo il sindaco Claudio Corradino e il vice sindaco Giacomo Moscarola per l’ospitalità riservataci. Sono stati per me momenti molto emozionanti tornare al La Marmora, soprattutto poter ammirare la targa del grande Capitano Lorenzo Mazzia».

Le parole del team manager granata Emiliano Moretti: «Desidero ringraziare pubblicamente le persone dello staff, i volontari, tutti coloro che si sono prodigati allo stadio Pozzo-La Marmora per aiutarci e per metterci nelle condizioni di poter lavorare al meglio. La loro disponibilità è stata davvero encomiabile. Rivolgo poi un affettuoso saluto a tutto lo staff del Relais Santo Stefano: per l’accoglienza e per la bellezza di quella location sono convinto che molti di noi ci torneranno presto».

Parole di commiato anche per il sindaco Claudio Corradino e il vice Giacomo Moscarola: «Arrivederci Torino. Salutiamo degli amici, che speriamo di poter rivedere in futuro e con cui sarebbe bello sviluppare nuove collaborazioni. Il momento storico, dettato da una pandemia che ha profondamente cambiato le nostre abitudini, purtroppo ha consentito ai biellesi di dare solo un timido abbraccio ai granata. Ma il fatto che il Torino è arrivato a Biella, pur con le immani difficoltà che tutti abbiamo compreso, fa ben comprendere il desiderio comune di sviluppare un momento di festa per trasmettere i valori dello sport. Oltre che un grazie a tutta la dirigenza del Torino, uno speciale ringraziamento va agli sponsor che ci hanno sostenuto pur nella difficoltà e alla società la Biellese che ha dato un forte segnale di presenza e collaborazione, con l’auspicio che da questa tre giorni si possa partire con nuovi stimoli ed entusiasmo per il rilancio dello sport e in particolare del calcio nella nostra città».