Scuola, sindaco Filoni e assessore Nasso scrivono agli allievi di Mongrando: “Anno carico di soddisfazioni”

Alla vigilia del ritorno in classe, il sindaco Antonio Filoni e l'assessore all'Istruzione Luisa Nasso rivolgono un caloroso messaggio ai giovani allievi delle scuole di Mongrando: “Qualcuno diceva che se uno passasse un intero anno in vacanza, divertirsi sarebbe noioso come studiare. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi in ogni ordine di grado e di età, possa il nuovo anno scolastico essere carico di soddisfazioni per ognuno di voi. Un pensiero affettuoso a chi si avvicina alla classe prima”.