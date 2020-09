Pray, al via lavori di messa in sicurezza della strada per Portula

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della strada comunale per Portula, interessata da una frana in frazione Flecchia attivatasi lo scorso mese di novembre.

A darne comunicazione sui canali social ufficiali il sindaco di Pray Gian Matteo Passuello: “Gli interventi si presentano imponenti e pertanto abbiamo dovuto chiudere totalmente la strada per due mesi. Confidiamo comunque in una riapertura in tempi più brevi se le condizioni meteo consentiranno di rispettare il cronoprogramma previsto dalla progettazione. La spesa preventivata per il Comune è di circa 100mila euro di cui 36 di contributo regionale; consentirà di realizzare un manufatto in cemento armato rinforzato con micropali e tiranti oltre a consentire la posa di un sistema di drenaggio delle acque meteoriche e sotterranee”.