Anffas Biella, spunta l'orto al centro di Gaglianico: “Primo tassello. Presto campo di bocce e basket”

E’ stato inaugurato nei giorni scorsi, all’interno dello spazio del centro diurno di Gaglianico, un piccolo orto a disposizione degli ospiti. “Proprio loro l’hanno realizzato, durante questa fase di emergenza sanitaria durante la quale non è semplice svolgere attività esterne - spiega Vito Catania, responsabile del progetto, nonché collaboratore di Anffas Biella in qualità di psicologo - Questo è solo il primo tassello di un progetto più ampio. Prossimamente insieme ai ragazzi realizzeremo diversi spazi per attività sportive. E penso a uno per le bocce e uno per il basket. Magari anche un’area relax”.

Positivo il bilancio del lavoro per realizzare l’ “Happy Orto”. “L’’idea era di promuovere il contatto con la terra e la natura per raggiungere un maggior grado di autodeterminazione, migliorare lo stato di salute, la qualità della vita, il benessere psicologico, sociale e fisico dei nostri ragazzi” conclude Catania.