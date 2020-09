A Mongrando passeggiate in sicurezza con Salute in Cammino

Un bruco millepiedi con tutte le sue scarpette di passi ne farà davvero tanti, almeno 10.000. Un bruco millepiedi si trasformerà in una bellissima farfalla, perchè ci tiene alla sua salute e sa che camminare fa bene. Non è l'incipit di una novella, è l'inizio di una bellissima iniziativa che vuole coinvolgere gli abitanti di Mongrando assieme a chi già ha aderito al bellissimo progetto di Salute in Cammino.

“Abbiamo studiato ad hoc ed individuato un percorso che permetterà di fare una passeggiata in totale sicurezza, in collaborazione con ASL di Biella e lo studio Grosso, con indicazioni per uno stile di vita più salutare e migliorativo, per la prevenzione di malattie quali infarto o simili dettate da uno stile di vita sedentario – spiega l'assessore Luisa Nasso - L'area che prevede una partenza dalla piazza XXV Aprile per arrivare fino alla zona del Polivalente sarà attrezzata di cartellonista speciale. Camminare non costa, è economico, non servono abbonamenti a palestre e sicuramente promuoverà socializzazione tra camminanti ed uno stile di vita più sano. Ringrazio per questa bella idea tutti gli ideatori del progetto ed aspetto tutti i mongrandesi e non, sulla via della Salute in Cammino".