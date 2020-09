Perla cerca casa, l'appello del Gruppo Volontarie Biellesi

Perla sta cercando casa. A lanciare un appello il Gruppo Volontarie Biellesi: “Perla è una gatta di colonia che viveva in un ambiente 'protetto' avrebbe dovuto vivere in colonia ma è stata affidata incautamente e subito fuggita, dopo settimane di appostamenti è stata finalmente recuperata. La vita in strada in un luogo a lei completamente sconosciuto l’ha messa a dura prova, l’abbiamo raccolta piena di ferite e molto provata. Adesso sta benissimo e tornare in colonia dopo circa tre mesi sarebbe un rischio per lei. La stiamo abituando alla presenza dell’uomo e alla condivisione degli spazi. Non è una gatta aggressiva ma molto paurosa. Cerchiamo per lei un ambiente protetto, magari in compagnia di altri gatti coccoloni con cui va d’accordo, così che possa continuare il suo'percorso educativo' alla vita in famiglia. No bambini, no cani. Perla ha 1 anno è sterilizzata e testata fiv e felv negativa. Adottabile in tutto il Piemonte e Lombardia con casa in sicurezza. Visite pre e post affido e firma modulo adozione. Chi fosse interessato può scriverci una breve presentazione e come vivrebbe la gattina al numero 345.2980629".