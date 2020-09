Virtus Biella: aperte le iscrizioni alla nuova stagione del MiniVolley

Con l’inizio della nuova stagione riprendono le attività del MiniVolley, una delle risorse più importanti di Virtus Biella. Anche quest’anno il Club punta ad avvicinare le nuove generazioni del territorio al mondo della pallavolo, bimbe e bimbi, con lo scopo di infondere i sani valori della pratica sportiva attraverso il divertimento. Imparare a giocare divertendosi è la mission degli Istruttori qualificati che Virtus Biella mette a disposizione delle famiglie e dei loro piccoli campioni.

Le attività in campo, quest’anno concentrate esclusivamente al PalaSarselli di Chiavazza, partiranno il 15 ottobre con doppie sedute settimanali, il martedì e il venerdì dalle 16.30 alle 18.00. Potranno iscriversi bimbe e bimbi nati dal 2011 al 2015 e per i nuovi iscritti Virtus Biella conferma due settimane di attività in prova gratuita. Confermato anche il VirtusPack in omaggio all’atto dell’iscrizione: comprende un kit abbigliamento (maglietta e pantaloncino della Società), uno zainetto e un pallone.Per ulteriori informazioni e comunicazioni riguardanti disposizioni anti-Covid e costi di iscrizione il Club ha attivato due canali: il numero di telefono 391 3905943 e l’indirizzo e-mail segreteria@virtusbiella.it

CLICCA QUI E SCARICA IL PIEGHEVOLE IN FORMATO PDF