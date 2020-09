Nuoto, stagione agonistica al via alla Rivetti. Ecco il nuovo staff di In Sport

Un nuovo staff tecnico, il rinnovo dell'accordo sportivo (quadriennale) tra In Sport Rane Rosse e Dynamic Sport e il consueto entusiasmo, con la voglia di riscattare un'annata vissuta a metà per l'emergenza Covid-19. È iniziata ufficialmente questa settimana la stagione agonistica 2020/2021 per le squadre di nuoto della piscina Rivetti di Biella. Attilio Marchesi, presidente di Dynamic Sport e Gabriele Pivano, responsabile dell'area Piemonte di In Sport, hanno presentato alle famiglie i tecnici che seguiranno gli atleti.

La novità riguarda il cambio alla guida della prima squadra: dopo due stagioni positive infatti Stefano Megetto non sarà più l'allenatore del gruppo "Assoluti" (a Stefano il ringraziamento della società e un in bocca al lupo per il suo futuro sportivo e non). Al suo posto il candelese Riccardo Mosca, 37enne che dopo 15 anni di attività agonistica da atleta a Biella, dal 2005 lavorava nella piscina di Crescentino. Un'esperienza preziosa, specie nelle ultime stagioni vissute al fianco di Donato Nizzia, esperto allenatore torinese di caratura nazionale e attuale allenatore di Helèna Biasibetti, nazionale giovanile azzurra. Con Mosca, faranno parte dello staff tecnico Maurizio Barsotti (allenatore Esordienti A), Elisa Crestale (Esordienti C e B), Loris Zapparoli e Sebastiano Denni, aiuto allenatori sia con la prima squadra che con gli Esordienti A.