Pella (FI): "Accolto mio odg per proroga autorizzazioni integrate ambientali"

"Esprimo soddisfazione per l'accoglimento nel decreto semplificazioni del mio ordine del giorno, condiviso con il Gruppo Forza Italia, che impegna il Governo ad adottare normative per la proroga di 180 giorni delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in scadenza al 15 ottobre 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria stabilita dal DPCM. Si tratta di un'iniziativa del tutto necessaria e dovuta in virtù della difficoltà in cui si trovano molti operatori dopo questa lunga fase di crisi economica e produttiva, e del suo conseguente impatto economico negativo, che realmente semplificherà e velocizzerà gli adempimenti burocratici. L'ennesima dimostrazione che Forza Italia è il partito dell'impresa e del lavoro".