Covid e Sport, Patelli (Lega): “Tamponi gratuiti pre gare per tutti gli atleti delle Società sportive italiane”

“Sono tanti i settori che in questo periodo di Covid sono stati abbandonati a loro stessi nonostante le rassicurazioni da parte del Governo. Uno di questi è indubbiamente quello dello Sport. Il lockdown, le mille insicurezze sul da farsi da parte del Cts e i continui cambiamenti nelle disposizioni in corso d’opera, hanno di fatto messo in ginocchio l’intero mondo sportivo". A parlare l’onorevole Cristina Patelli della Lega, membro della Commissione Cultura, Ricerca e Istruzione competente anche in materia di Sport.

"Sono infatti moltissime le società sportive dilettantistiche e non - prosegue Patelli - che hanno dovuto chiudere le loro attività con gravissimo danno per le famiglie, i lavoratori e lo stesso sistema sociale nazionale. Oggi è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Allo stesso tempo l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, compreso lo sport di contatto in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport.

E questo è un bene. Il problema sorge nel momento in cui per le Società sportive che hanno ripreso l’attività agonistica, o che sono in procinto di riprenderla, con incontri ufficiali sono previsti tamponi di controllo per rilevare l’eventuale presenza di atleti colpiti dal Covid-19, anche in forma asintomatica.Il costo dei tamponi, infatti, sarebbe a totale carico delle Società sportive, che siano esse di sport professionistici ( calcio, ciclismo, golf e pallacanestro), non professionistici, che dilettantistici (Asd, Ssd o Asd a rl), con ulteriore aggravio dei costi gestionali delle stesse. Ed è per questo che ho presentato una interrogazione parlamentare al ministro per le Politiche giovanili e dello Sport, affinché trovi una soluzione che possa evitare alle Società sportive il pagamento dei test in questione ad ogni gara ufficiale, così come avviene per tutti i turisti di rientro in Italia da vari Paesi europei e non, ma anche dalla Sardegna”.