La Venere degli Stracci di Pistoletto approda alla Fabbrica delle E. Inaugurazione con don Luigi Ciotti

"Nella Venere degli stracci io vedo una provocazione politica. Provocazione forte perché in quest’epoca le povertà sono cresciute a dismisura, hanno toccato livelli mai visti nella storia. E gran parte dell’umanità vive da “stracciona”, privata di dignità, di lavoro, di libertà. In quegli stracci io vedo le moltitudini dei migranti, dei rifugiati, degli esclusi. Persone che in questa “Fabbrica” del Gruppo Abele sono di casa". Con queste parole, il fondatore dell’associazione Gruppo Abele, don Luigi Ciotti, riassume le motivazioni per cui l’opera La Venere degli Stracci, - ideata nel 1967 da Michelangelo Pistoletto e in grado di attraversare le epoche e la Storia reinterpretandole - è approdata nella “casa” del Gruppo Abele, la Fabbrica delle E, con sede in corso Trapani 91/b a Torino: uno spazio che costruisce reti, relazioni, scambi e incontri, in cui la bellezza e l'arte si incrociano con le storie di uomini e donne, bambini e adulti, italiani e migranti. Proprio per questo è luogo ideale per ospitare la Venere itinerante in luoghi di frontiera e di accoglienza delle sofferenze umane, ma anche animati da speranze e segnali di futuro.