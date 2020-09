Incidente a Tollegno tra auto e moto, 32enne ferito in codice giallo

Aggiornamento: Si tratterebbe in un uomo di 32 anni, trasportato prima in codice rosso poi divenuto giallo dopo gli accertamenti del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Ponderano, il conducente della moto che si è scontrato con una Nissan Micra a Tollegno. Il 67enne, conducente dell'auto, è risultato negativo all'etilometro dai test eseguiti dalla Polizia intervenuta per gli accertamenti e i rilievi del caso. Non è ancora nota la prognosi per il malcapitato.

Scontro tra auto e moto nella tarda serata di oggi, 12 settembre, in via XX Settembre a Tollegno. I due mezzi, una Kawasaki e una Nissan Micra, si sono scontrati per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio il centauro, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Al momento non sono note le sue condizioni. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia.

Seguiranno aggiornamenti.