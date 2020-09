Fa incidente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, 51enne biellese nei guai

Vista la dinamica dell'incidente e visti i numerosi precedenti di polizia per stupefacenti a carico del conducente del motoveicolo, quest'ultimo veniva sottoposto ad esami per verificare un eventuale alterazione dello stato psico-fisico. L'esame è risultato positivo e per questo l'uomo è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Inoltre gli è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo.