Cavi a terra pericolosi, Vigili del Fuoco e forze dell'ordine in azione

Intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale verso le 18 di ieri pomeriggio, 11 settembre, in strada Monte Bo a Biella. Alcuni residenti hanno infatti segnalato dei cavi a bassa tensione adagiati a terra lungo la via, che creavano pericolo per passanti e automobilisti. La situazione è stata monitorata e riportata alla normalità dalle forze dell'ordine mentre gli uomini del 115 hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona.