Cade e si frattura il polso, recuperata e trasportata in ospedale dal Soccorso Alpino

Brutta esperienza nel primo pomeriggio di oggi per una donna di circa 60 anni, C.C. di Biella, scivolata sull'erba durante un'escursione al Cippo Frassati sull'omonimo sentiero tra Oropa e Pollone. Inizialmente era stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso, ma durante il tragitto un uomo a bordo di un deltaplano è rimasto coinvolto in un incidente nell'Eporediese, portando il mezzo del 118 a cambiare rotta.

A soccorrere la donna sono stati poi una quindicina di tecnici del Soccorso Alpino biellese, che le hanno steccato l'arto e l'hanno accompagnata a valle con un lungo intervento durato circa 4 ore, per poi portarla in ospedale. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi.

Al momento il Soccorso Alpino Biellese è impegnato in zona Monte Monticchio, nei pressi della cosiddetta Pera Furà nell'Oasi Zegna, per il recupero di una persona che pare abbia fratturato entrambe le caviglie. Seguiranno aggiornamenti.