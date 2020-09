Cade dallo scooter che prende fuoco. Incidente nella serata tra la Romanina e Pianezze FOTO

Verso le 22,30 di venerdì 11 settembre, un giovane stava viaggiando verso Pettinengo sulla strada provinciale 200 quando, giunto tra frazione Romanina (Valdilana) e Pianezze, ha perso il controllo del suo scooter 50 ed è finito contro la riva. Per cause ancora imprecisate il mezzo ha preso fuoco e in poco tempo è stato avvolto dalle fiamme.

Il conducente, un 22enne residente a Pralungo, è rimasto illeso. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ponzone e i Carabinieri della stazione di Valle Mosso. Purtroppo hanno potuto solo spegnere le ultime fiamme di quel poco che era rimasto dello scooter e metterlo in sicurezza. La strada è rimasta chiusa al traffico per circa mezzora. I militari ora procederanno con le verifiche del caso.