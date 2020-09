Animale selvatico investito a Salussola, nessun ferito ma veicolo non marciante

Stava percorrendo la SP 32 a Salussola quando all'improvviso un animale selvatico ha attraversato la strada provocando l'incidente. Il conducente, una 27enne biellese alla guida di una Ford Fiesta, non ha riportato ferite. Nell'impatto, però, il veicolo è andato in panne e non è più stato possibile per la giovane proseguire. L'animale, invece, si è subito dato alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per rilievi e viabilità durante il recupero del mezzo.