Accusa un malore in casa, Vigili del Fuoco aprono l'alloggio e il 118 la soccorre

Si è sentita male nella sua abitazione, è caduta a terra e non riusciva più a muoversi. E' quanto accaduto poco fa, intorno alle 18,30 di oggi 12 settembre, in via Marconi a Cossato. In suo aiuto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aperto l'alloggio permettendo ai sanitari del 118 di entrare per soccorrerla. Sul posto anche i Carabinieri che hanno regolato il traffico, leggermente rallentato, durante le operazioni di soccorso. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso e al momento le sue condizioni non sono note.