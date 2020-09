Storie di Piazza, appuntamenti a Masserano e Valdilana con il Mercato del Rinascimento

I prossimi due appuntamenti del Mercato del Rinascimento coinvolgeranno il Biellese Orientale con il Mercato del Borgo Antico in versione notturna a Masserano sabato 12 settembre e al Mulino di Susta a Soprana- Valdilana il 13 settembre in orario di apertura della Rete Museale dalle 14,30 in poi.

La mattina del 13 settembre non mancherà una piccola collaborazione con la Pro Loco di Brusnengo che porterà in passeggiata per le vigne i suoi spettatori, con “Assaggi di Brusnengo” mentre Storie di Piazza garantirà l’animazione culturale con letture e musica di Erika Borroz, Manuela Tamietti e Simona Colonna.

A Masserano, il 12 settembre in collaborazione con la Pro Loco, la Parrocchia e il Comune, si svolgerà una manifestazione per le vie del Borgo Antico dalle 20.30 su prenotazione; divisi in piccoli gruppi, nel rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sanitaria, gli spettatori saranno coinvolti da circa una quarantina di attori e i figuranti.

“La bellezza di questa stagione così anomala ci ha portato a riflettere sui Mercati, la cui formula permetteva la fruizione all’aperto del prodotto teatrale, con personaggi, materiali, banchetti, insomma tutti quegli elementi particolarmente adatti ad affrontare il distanziamento imposto dalla situazione di emergenza.” Dice Manuela Tamietti direttrice di Storie di Piazza e regista. “I luoghi visitati quest’anno spesso sono borghi o spazi creati dall’uomo centinaia di anni fa per cui il contesto scenografico è stata stupendo tanto che molti professionisti coinvolti nel progetto, e provenienti anche da altre Regioni, hanno scelto di venire a Biella a trascorrere le loro vacanze! La creatività ci ha permesso di affrontare anche la scrittura in maniera inconsueta. Avendo raddoppiato le date siamo riusciti a creare delle storie, con il coordinamento di Renato D’Urtica, con personaggi che ritornano con nuovi testi personalizzati per ogni luogo, delle … teatronovelas con personaggi che si inseguono e si raccontano da una puntata all’altra”.

A Masserano le postazioni saranno numerose, si parte dalla Chiesa di S.Teonesto, dove c’è un parcheggio a disposizione, per arrivare alla Chiesa dell’Annunziata. Ritornano la bella asinaia che trasporta merci nelle valli a dorso d’animale; la Madonna con Angelo tratta dal dipinto La Vergine delle Rocce di Bernardino De’ Conti; il commerciante di spezie; le bambine che giocano giochi antichi; il lupanare in versione orientale con il turco claudicante; i ciarlatani che vendono l’acqua di Cacciano spacciandola per miracolosa; le donne che lavorano la canapa e raccontano dei privilegi degli Statuti di Messerano, la vinaia con il marito all’estero, in Monferrato; i mendicanti alla ricerca di speranza e fortuna, e a conclusione del percorso all’interno dell’Antico Borgo, le note di Simona Colonna che ci proporrà un repertorio sacro, come la sua Ave Maria, scritta per la Rai e trasmessa dalle Reti Nazionali per l’ostensione della Sacra Sindone nel 2015.