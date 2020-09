Rotary Club Biella, entra il civilista Paolo Basso

Avvio, lunedì 7 settembre, delle attività 20/21 del Rotary Club di Biella con l’ingresso di Paolo Basso, avvocato civilista iscritto al Foro di Biella. Esperto in contrattualistica, successioni, diritto delle locazioni, diritto bancario, materia dei tributi locali e dell’assistenza e della tutela giudiziaria a favore di Enti pubblici, attraverso una conferenza dettagliata, ma attenta alla semplicità dell’esposizione, ha parlato dell’arbitrato come alternativa alla crisi della giustizia civile. Un istituto giuridico presente da sempre nel nostro codice ma che, a suo parere, non ha mai avuto l’attenzione e il ruolo che si merita.

"L’unico strumento concretamente utile, considerato il fallimento della mediazione e della negoziazione assistita - afferma Basso - l’arbitrato consiste in una procedura che, ove abbia natura rituale per volontà delle parti, si conclude con un provvedimento che ha lo stesso valore di una sentenza. Il procedimento è molto più snello, breve e comodo nonché affidato ad un giudicante scelto per la sua professionalità".

Lunedì 14 Settembre, invece Stephan Elsner (direttore generale di Bonprix) parlerà delle nuove evoluzioni nel settore del Commercio. Argomenti quanto mai attuali in epoca Covid, si parlerà di vendita online, in aumento, stando alle informazioni provenienti dall’indagine Nielsen sulle vendite dei prodotti di largo consumo, di oltre l’80% rispetto allo scorso anno (più 162% nella terza settimana di lockdown), e di trasformazione del lavoro con i conseguenti cambiamenti nell’approccio alla vita quotidiana. Smart working, quale futuro? Queste, le riflessioni al Rotary Club di Biella la prossima settimana, tra sostenibilità e opportunità.