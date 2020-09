Porte aperte alla fattoria Prato delle Cicogne dell’azienda Sisagro di Mottalciata

Ha preso il via questa mattina, sabato 12 settembre, l'open day alla fattoria Prato delle Cicogne dell’azienda biologica Sisagro di Mottalciata. L’evento è organizzato da Sisagro e Caseifici Agricoli, con la partecipazione di “+39 Gusto in Tour”. Sarà una vera e propria occasione per scoprire i mestieri “di una volta”, per conoscere da vicino gli animali e gli allevatori.

Un weekend speciale per grandi e piccini che, con l’occasione, offre la possibilità di imparare il giardinaggio e i processi di caseificazione, stando in mezzo alla vita da fattoria. Sia sabato che domenica si potranno assaggiare ed acquistare i formaggi della Fattoria e i prodotti delle aziende associate “+39 Gusto in Tour”, assistendo alla loro manifattura.







Il programma, per entrambe le giornate, sarà il seguente:

- 10:30 / 11:30 / 15:00 / 16:00 Visite alla fattoria (la durata di ciascuna visita sarà di 1 ora);

- 17:30 Esperienza di mungitura (su prenotazione, fino ad esaurimento posti);

- 11:30 / 16:00 Laboratorio di giardinaggio per i bambini con ricordino omaggio (la durata di ciascun turno è di 45 minuti);

- 10:45 Laboratorio di caseificazione per i bambini con “Attestato del Piccolo Casaro” finale (la durata è di 30 minuti);

I laboratori sono a numero chiuso per un massimo di 10 bambini per turno: per questo motivo, la prenotazione è obbligatoria. Si può chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al numero 371 4483856. La partecipazione all’evento ed ai laboratori è ad offerta libera.

Per partecipare all’evento, è obbligatorio l’uso della mascherina. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

La Fattoria “Prato delle Cicogne” si trova a Mottalciata (BI), in Località San Silvestro. Una volta entrati con l’auto all’interno del cortile, si potrà lasciare la macchina nell’area parcheggio. Per informazioni e prenotazioni, chiamare il numero 371 4483856.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/323879522058968/?active_tab=about