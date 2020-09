Quaregna Cerreto al lavoro sulle scuole

Il 14 settembre è diventato rapidamente una data fondamentale per le varie amministrazioni comunali perché ha raggiunto lo status di sinonimo di “apertura delle scuole”. Per questo motivo, tutti i comuni si sono messi al lavoro negli ultimi mesi per poter garantire che tutto ciò possa avvenire in sicurezza, seguendo attentamente le normative sanitarie vigenti. Quaregna Cerreto non fa eccezione.

“L’anno scorso mi sono state fatte molte richieste da parte delle insegnanti della nostra scuola dell’infanzia - ha commentato il sindaco di Quaregna Cerreto Katia Giordani - ma tutto si era bloccato a causa dell’epidemia. Di conseguenza abbiamo potuto cominciare i nostri interventi dal periodo estivo, riuscendo comunque a terminare quelli fondamentali. Abbiamo costruito in tempo record un’uscita secondaria, sistemato i vetri danneggiati e realizzato un’aula all’aperto. Peccato solo che non sia possibile realizzare una copertura a quest’aula a causa della sua vicinanza con il torrente. Questo comporta la necessità di scontrarsi con le varie istituzioni che salvaguardano il territorio e di conseguenza l’impossibilità di poter edificare in quel luogo. Useremo dei gazebo. In quello spazio però quasi ultimato i lavori sulla palizzata che lo delimitano, quindi ci riteniamo molto soddisfatti”.

“Per quanto riguarda invece le scuole di ordine superiore - continua il primo cittadino - noi collaboriamo con Valdengo e Piatto, inviando i nostri ragazzi all’istituto comprensivo tanto chiacchierato ultimamente anche a livello nazionale. Noi ci sentiamo molto importanti in questa unione di intenti in quanto portiamo circa 120 ragazzi in questo scuola. Senza i nostri studenti l’esistenza dell’istituto comprensivo sarebbe messa a repentaglio. Di conseguenza abbiamo lavorato intensamente per mettere in sicurezza tutte le varie aule. Abbiamo anche sistemato lo spazio per chi riceve il sostegno, l’aula artistica e l’aula informatica. Inoltre, la sala mensa permetterà a tutti di sedersi a tavola, dando la possibilità agli studenti di spezzare la giornata alzandosi dal proprio banco”.

Il sindaco non dimentica inoltre di discutere anche di un servizio molto importante per tutti i ragazzi: quello dei trasporti. “Possiamo dire con certezza che confermeremo il servizio di scuolabus a tutti gli studenti delle scuole medie. Saremo capaci di portare a scuola tutti i nostri ragazzi seguendo le normative vigenti”.