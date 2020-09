Covid e ex Colibrì, De Lima e Cogotti (PD): ""Necessario vigilare sulla salute pubblica"

"Il gruppo diritti del Pd Biellese ritiene importante, in merito alla vicenda delle persone risultate positive al Covid-19 che vivono al Colibrì, fare alcune precisazioni. Noi e diverse associazioni del territorio abbiamo segnalato, più volte, alla Prefettura la situazione difficile in cui versano le persone migranti affidate ad alcune cooperative richiedendo un monitoraggio costante e attento. In Più occasioni abbiamo ribadito che se da una parte ci sono cooperative che lavorano in modo preciso e professionale, altre non hanno prestato attenzione alle questioni igienico sanitaria, alla scuola e solo grazie all'abnegazione di volontari le persone hanno potuto essere supportate ed aiutate.

Vorremmo inoltre ribadire che le persone migranti affidate ad una struttura hanno dei diritti, e devono essere garantite a loro le cure e l'assistenza riservate a tutta la popolazione. Nello specifico, la questione Colibrì si ravvisa l'importanza della cura e della tutela delle persone ospitate, perché oltre ad essere una legge nazionale rientra nella Dichiarazione dei Diritti Umani. Vorremmo evitare che questa situazione diventasse un ulteriore mezzo di denigrazione, non è una questione di polizia ma di salute pubblica che riguarda tutti noi.

Chiediamo nuovamente alla Prefettura di vigilare sullo svolgimento del lavoro che la cooperativa in oggetto dovrebbe garantire e che in caso di rilevamento di trasgressioni, creare un nuovo bando.Ribadiamo con forza che vigileremo e collaboreremo affinché queste situazioni siano monitorate e ci sia dignità e rispetto per la vita delle persone". Queste le dichiarazioni di Rita De Lima Segretaria e Greta Cogotti Responsabile Diritti dei Partito Democratico Biellese.