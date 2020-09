Carabinieri, riapre la caserma di Valle Mosso. Lavori a tempo di record per 135 mila euro

Tanto di cappello all'amministrazione comunale che in tempi, come gli attuali, è riuscita a reperire 135 mila da destinare alla ristrutturazione e ammodernamento della caserma dei Carabinieri. Da sabato 12 settembre riapre al pubblico la struttura militare di Valle Mosso, rimasta chiusa per lavori per oltre sei mesi. Opere condotti celermente, con impegno, a ritmi serrati, al fine di cercare di diminuire al massimo il disagio dei cittadini. Lavori anche strutturalmente complessi.

"Hanno tutti lavorato a tempo di record e li ringrazio -commenta il sindaco Mario Carli-. Abbiamo riconsegnato a tempo di record la struttura ai Carabinieri di Valle Mosso dopo l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e recupero". Sono stati rimessi a posto gli uffici per accogliere le persone, aperte finestre e al secondo piano gli spazi comprensivi di cucina e tre camere, tutte dotate di bagno per ospitare i militari che si pernottano in caserma. In totale la caserma ospita 7 Carabinieri.

"Inoltre -continua il primo cittadino- negli uffici è stato realizzato anche un bagno per disabili, prima assente. Era prioritario ridarla in tempi brevi per permettere i Carabinieri di esercitare la propria attività e alla popolazione di evitare lo spostamento a Cereie di Trivero".

I lavori consegnati a gennaio e iniziati a marzo, non sono stati fermati durante l'emergenza Covid rispettando le normative e sono terminati nei primi giorni di luglio. Ora il collaudo e ieri la consegna delle chiavi. Da oggi, sabato 12 settembre gli uffici saranno aperti dalle 9 alle 12 compresi, il sabato e la domenica.

"Sono soddisfatto -conclude Carli- era un impegno che ci eravamo presi per rendere appetibili le caserme e il territorio. In tempi da record lo abbiamo riconsegnato ai militari". Chiaro entusiasmo anche da parte degli stessi uomini dell'Arma che da sei mesi erano ripiegati nella caserma di Trivero a frazione Cereie.

"Sono stati eseguiti adeguamenti logistici e funzionali con diverse opere a beneficio di cittadini e militari -racconta il Maggiore Sergio Siddi-. E' stato anche creato un ufficio in più per il ricevimento del pubblico. Un rilevante impegno dell'amministrazione Carli particolarmente attenta e che già in passato aveva dimostrato con la nuova caserma di Trivero Cereie, inaugurata da circa un anno mezzo. Ora possiamo veramente ritornare vicini ai cittadini di Valle Mosso".