Alpe di Mera Trail, tutto pronto in Valsesia per la seconda edizione

È tutto pronto a Scopello per la seconda edizione dell’Alpe di Mera Trail, corsa podistica organizzata da ASD Circuito Running in collaborazione con la locale Pro Loco. Domenica 13 settembre saranno due gli spettacolari percorsi di gara: uno di 21 km (con dislivello positivo di 1.435 metri) ed uno di 15 km (con dislivello positivo di 885 metri).

Percorsi ridotti rispetto al 2019 quando furono tre (34-22-15 km) ed organizzazione ora calibrata per rispettare le disposizioni anti Covid. Sono già oltre 200 gli iscritti ma c’è la possibilità di iscriversi anche il giorno della gara. Si prevede bel tempo e quindi una bellissima giornata dedicata alla corsa, con gli atleti che dovranno autogestirsi per quanto riguarda l’alimentazione lungo i percorsi.

Lo scorso anno sulla lunga distanza (34 km) vinsero Carlo Viera Torello e Marilena Demilani. Nella versione media (22 km) vinsero Mattia Locatello e Maria Cristina Guzzi. Nella versione corta (15 km) Nathan Baronchelli ed Alessia Minazzi. Il ritrovo è fissato in piazza Fonderia dalle 7.30 per la consegna dei pettorali non in assembramento mentre la partenza avverrà dalle 9, nello stesso luogo. Per seguire le disposizioni anti-Covid, si partirà a gruppi di 20 atleti ogni 2 minuti. Sul sito www.circuitorunning.it tutte le informazioni ed i dettagli dell’evento. Consultare anche la pagina facebook Circuito Running.